На европейских и украинских рынках акций второй день наблюдается снижение. Как сообщают сайты ведущих европейских торговых площадок, к 12:00 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 опустился на 0,26% - до 5826,82 пункта, немецкий DAX опустился на 0,43% - до 7260,07 пункта, французский CAC-40 опустился на 0,06% - до 3404,57 пункта.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,42% - до 942,25 пункта.

Напомним, МВФ снизил прогноз роста мировой экономики второй раз с апреля, предупредив США и Европу, что их неспособность решить экономические проблемы усугубит ситуацию в глобальной экономике.