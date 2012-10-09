Центральный депозитарий может быть создан на базе НДУ - Прасолов

Центральный депозитарий, создание которого прописано в недавно принятом Верховной Радой Законе о депозитарной системе, может быть создан на базе Национального депозитария Украины.

Об этом сообщил в интервью каналу БТБ глава совета Национального банка Украины Игорь Прасолов.

"Я думаю, что нужно создавать центральный депозитарий на базе Национального депозитария Украины, там большая доля государственной собственности, которая со временем будет также уменьшена до 25%", - отметил он. "Что касается депозитария Национального банка Украины, то он будет также выполнять свои функции, поскольку в законе прописано, что он является депозитарием по государственным ценным бумагам", - сказал И.Прасолов. "Он, условно говоря, является центральным депозитарием по выпуску государственных облигаций, он сегодня таковым является, таким он и останется", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

1 октября т.г. стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».

В настоящее время на украинском фондовом рынке работают "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" и Национальный депозитарий Украины. Еще один депозитарий функционирует при Национальном банке Украины.