Кабмин предлагает ВР сделать обязательными выводы украинских аудиторов для лицензии на фондовом рынке

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается сделать обязательным подтверждение украинскими аудиторами выводов иностранных аудиторов при получении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке компанией, имеющей иностранных учредителей.

Как сообщает сайт ВР, соответствующий законопроект № 11308 зарегистрирован на сайте ВР 8 октября т.г.

Данным законопроектом также предлагается при получении юрлицом лицензии на профдеятельность предоставлять аудиторское заключение о его финансовом состоянии на конец последнего полного квартала, а также предоставлять информацию об обеспечении охраны помещения и защиты информации и пр.