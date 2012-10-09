ПАО «Укргидроэнерго» увеличило уставный капитал на 1 млрд грн - до 1,118 млрд грн, путем размещения акций существующей номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, целью увеличения уставного капитала является финансирование достройки первой очереди Днестровской ГАЭС.

Соответствующее свидетельство Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выдала компании 25 сентября.

«Министерство финансов Украины осуществило выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере 1 млрд грн со сроком обращения три года и процентной ставкой на уровне 9,95% годовых и внесло их от имени государства в оплату дополнительных акций ПАО «Укргидроэнерго», - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, 28 мая текущего года ПАО «Укргидроэнерго» приняло решение увеличить уставный капитал на 4,807 млрд грн путем размещения акций существующей номинальной стоимости.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

В 2011 году «Укргидроэнерго» сократило чистую прибыль на 36,5%, или на 175,416 млн грн, по сравнению с 2010 годом - до 305,12 млн грн.

«Укргидроэнерго» в І квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года увеличило прибыль на 50,6% - до 162 млн грн.