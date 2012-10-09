Индекс Украинской биржи во вторник снизился на 0,25%, ПФТС – на 0,23%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 9 октября, снизился на 0,25% – до 943,87 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 49 млн грн, из них на фондовом рынке – 14 млн грн, на срочном рынке – 35 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Центрэнерго" (-1,13%), повышения – "Укрнафты" (+1,73%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,23% – до 350,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 22,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 21 млн грн, на акции – 1,3 млн грн.