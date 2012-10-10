ФГИУ ищет оценщика для госпредприятия «Кремнийполимер»

Фонд государственного имущества Украины повторно объявил конкурс по отбору оценщика целостного имущественного комплекса Запорожского государственного предприятия (ЗГП) «Кремнийполимер». Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 10 октября т.г.

Целью проведения конкурса является определение рыночной стоимости целостного имущественного комплекса ЗГП «Кремнийполимер» с целью его дальнейшей приватизации.

Конкурс по отбору оценщика состоится 24 октября 2012 г.

Напомним, что в июне 2011 года ФГИУ уже проводил конкурс по отбору оценщика «Кремнийполимера». Тогда победителем конкурса была признана компания ООО «Приват-Сервис» (г. Запорожье).

Справка УНИАН. ЗГП «Кремнийполимер» (г. Запорожье) является единственным на Украине производителем кремнийорганических продуктов (силиконов). Их перечень составляет свыше 200 наименований.