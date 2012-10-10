ФГИУ выставил на продажу завод «Прилив»

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 99,989% госпакета акций завода «Прилив», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 10 октября т.г.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия составляет 9 млн 161 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение на протяжении года с момента заключения договора купли-продажи просроченной задолженности перед бюджетом по налогам и сборам на сумму 2 млн 398 тыс. грн, а также ряд других платежей.

Конкурс состоится 6 ноября т.г.

Справка УНИАН. ПАО «Завод «Прилив» (г. Бердянск, Запорожская обл.) занимается производством электрораспределяющей и контрольной аппаратуры.

Балансовый убыток предприятия по итогам первого полугодия 2012 г. составил 1 млн грн, дебиторская задолженность - 131 тыс. грн, кредиторская - 4,3 млн грн.

Определением хозяйственного суда Запорожской области от 17 сентября 2008 г. утвержден план санации предприятия.