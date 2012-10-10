Список объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2012 году, пополнен
12:13, 10 октября 2012Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил Камыш-Бурунскую ТЭЦ, «Сакские тепловые сети» и Симферопольскую ТЭЦ в список объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2012 году, с целью их дальнейшей приватизации. Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 10 октября т.г.
Справка УНИАН. Камыш-Бурунская ТЭЦ, «Сакские тепловые сети» и Симферопольская ТЭЦ являются структурными подразделениями государственного предприятия «Крымские генерирующие системы».
Государственное предприятие «Крымские генерирующие сети», созданное в 2000 г., объединяет 4 крымских теплоэлектростанции установленной мощностью 327 мегаватт.
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