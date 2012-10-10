ФГИУ реализовал на бирже мелкие пакеты акций "Монастырск-", "Бучач-" и "Зборовгаза"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал на фондовой бирже "ИННЭКС" госпакеты в размере - 5,99 % акций ПАО "Монастырскгаз", 3,856 % ПАО "Бучачгаз" и 10,974 % ПАО "Зборовгаз", сообщили УНИАН на бирже.

Реализационная цена 5,99 % ПАО "Монастырскгаз" составила 1 тыс. 194 грн, 3,856 % ПАО "Бучачгаз" - 233 грн, 10,974 % ПАО "Зборовгаз" - 3 тыс. 798 грн.

Всего во всех конкурсах принимало участие два участника, на бирже не разглашают их названий.

В связи с отсутствием спроса не состоялся еще один из запланированных на сегодня приватизационных аукционов - по продаже 7,379 % акций ПАО "Гусятингаз".

Напомним, ФГИУ планирует 10-12 октября т.г. реализовать на фондовых биржах миноритарные госпакеты акций 16 газопоставляющих компаний.