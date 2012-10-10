Alcoa окрыла очередной сезон корпоративных отчетов в США - эксперт

Публикацией квартальных результатов алюминиевого гиганта Alcoa во вторник, 9 октября, стартовал сезон корпоративных отчетов в США.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «судя по динамике рынков, оптимизма старт сезона не добавил, но есть несколько «но». Во-первых, по настоящему сезон начнется лишь на следующей неделе, когда свои результаты будут представлять десятки компаний. Во-вторых, сегодняшнее снижение большинства индексов не выглядит обреченным, продавцы могут отступить в любой момент».

П.Ильяшенко также подчеркнул, что инвесторам не понравились не сами результаты компании Alcoa, которые оказались скорее хорошими, а понижение прогноза мирового спроса на алюминий. «Однако, при всем уважении, прогнозное понижение роста спроса с 7% до 6% - это, мягко говоря, не серьезно. Если экономика Китая не вернется к более быстрым темпам роста, тогда спрос снизится намного сильнее, если экономика Китая ускорится, тогда разницы между 6% и 7% не будет», - считает аналитик.

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