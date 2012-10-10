Минфин в 2013 году выпустит казначейские обязательства в гривне

Министерство финансов Украины планирует, что в следующем году будет выпускать казначейские обязательства, номинированные как в гривне, так и в валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об заявила директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Галина Пахачук на пресс-конференции, посвященной началу выпуска 10 октября текущего года казначейских обязательств для населения, номинированных в долларах США.

«Если в текущем году мы планируем на 200 млн долл., то в следующем году эти казначейские обязательства будут выпускаться как в долларах, так и в гривнях», - сказала она.

Говоря о стоимости выпуска казначейских обязательств, представитель Минфина уточнила, что выпуск одного обязательства номиналом в 500 долл., в бумажном виде составляет 6 грн. Комиссионные "Ощадбанка" будут составлять 0,5% от суммы проданных КО.

По ее словам, предусмотрен досрочный обратный выкуп банком этих бумаг.

Она уверила в том, что "Ощадбанк" будет выкупать казначейские обязательства не ниже их номинала.

Говоря в общем о планах государственных заимствований на 2013 год, она отметила, что они будут приблизительно на уровне текущего года.

«На 2013 год мы уже имеем прогнозные цифры, они будут приблизительно на уровне 2012 года», - отметила Г.Пахачук, при этом напомнила, что на 2012 год объем государственных заимствований запланирован в размере 98 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины ожидает, что первая серия казначейских обязательств на 100 млн долл., реализация которых началась 10 октября текущего года через «Ощадбанк», будет завершена в течение двух месяцев.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить казначейские обязательства для населения на 200 млн долларов под 9,2%.

Согласно постановлению (№836 от 5 сентября), выпуск казначейских обязательств осуществляется сериями А и Б сроком на 24 месяца и номинальной стоимостью 500 долларов.

Объем каждой серии составляет 100 млн долларов США. Сертификат содержит четыре полугодовых купона. Размер дохода по каждому купону составляет 23 доллара США.

Первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг, как на их продажу, так и на покупку.

Напомним, что в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте для населения, приняв соответствующий Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств». Документом были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиционный доход по КО освобождается от налогообложения.