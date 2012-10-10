НКЦБФР разработала механизм прекращения деятельности на рынке депозитариев ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершает работу по созданию механизма прекращения деятельности на рынке депозитариев ценных бумаг. Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение комиссии было принято 2 октября 2012 г.

Как отметили в комиссии, проект создавался регулятором в первую очередь с целью нормативно закрепить возможность прекращения деятельности депозитариев и защитить права инвесторов на ценные бумаги, хранящиеся в депозитарных учреждениях. В частности, документ определяет порядок определения депозитария-правопреемника, прописывает порядок действий при прекращении деятельности, механизм передачи на хранение баз данных, архива и пр., а также контроль за выполнением участниками рынка норм положения.

По информации комиссии, на данное время документ уже согласован с профильными министерствами и ведомствами, а также с участниками рынка.