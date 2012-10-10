Минфин не планирует выход на внешние рынки и предпочитает ОВГЗ

Министерство финансов Украины до конца текущего года не планирует выход на внешние рынки заимствований и будет отдавать предпочтение выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в национальной валюте, за исключением выпуска долларовых казначейских облигаций для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галина Пахачук.

«У нас осталось не так много до конца года взять – около 7 млрд грн. Будем выпускать долгосрочные ОВГЗ на 5-7 лет», - сказала она.

При этом Г. Пахачук отметила, что, возможно, в конце года будет проведен аукцион по размещению внутренних правительственных облигаций, номинированных в валюте, для обеспечения остатков на начало января следующего года.

Она отметила, что на текущий момент в первом месяце 2013 года расходы по госдолгу должны составить около 7 млрд грн.

Говоря об обслуживании госдолга в текущем году, директор департамента назвала не критичной сумму перераспределения в 1 млрд грн, на которую Кабинет министров сократил расходы по обслуживанию госдолга и перенаправил их на выплату зарплат бюджетникам.

«По результатам 2012 года есть не то чтобы экономия, но есть резервы, особенно покрытие по долгу, и поэтому эта сумма в 1млрд грн не является конфликтной и такой, которую я бы не согласовала на перераспределение», - сказала Г.Пахачук.

Как сообщал УНИАН, на 27 сентября т.г. объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял — 189,911 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму — 92,912 млрд грн, банков — 76,677 млрд грн, нерезидентов — 4,191 млрд грн.

В октябре Минфин планирует провести только два аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Кроме того, 10 октября началась реализация через «Ощадбанк» первой серии казначейских обязательств на 100 млн долл. США. Минфин ожидает, что она будет завершена в течение двух месяцев.

Ранее Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить казначейские обязательства для населения на 200 млн долларов под 9,2%.

Согласно постановлению (№836 от 5 сентября), выпуск казначейских обязательств осуществляется сериями А и Б сроком на 24 месяца и номинальной стоимостью 500 долларов.

Объем каждой серии составляет 100 млн долларов США. Сертификат содержит четыре полугодовых купона. Размер дохода по каждому купону составляет 23 доллара США.

Первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг, как на их продажу, так и на покупку.