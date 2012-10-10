Украинский фондовый рынок в среду продолжил падение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 10 октября, снизился на 1,19% – до 932,60 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,4 млн грн, на срочном рынке – 30,9 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Мотор Сичи" (-2,32%), "Центрэнерго" (-2,04%), "Азовстали" (-2,01%), лидерами повышения – акции Енакиевского метзавода (+3,64%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,31% – до 349,33 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 26,4 млн грн.