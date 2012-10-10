Индекс Украинской биржи снижается уже третью сессию подряд - эксперт

Снижение индекса Украинской биржи фиксируется уже третью сессию подряд.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

По его словам, торги на Украинской бирже в среду, 10 октября, проходили в негативном ключе. При этом слабые попытки индекса UX закрепиться в плюсе фиксировались лишь на старте торгов. Большинство индексных бумаг биржи завершили сессию снижением котировок.

Как подчеркнул аналитик, «участники отечественного рынка, как обычно, заключали сделки с оглядкой на конъюнктуру ведущих мировых бирж, где сегодня преобладал пессимизм». Старт сезона публикаций корпоративных отчетов оказался неудачным – компания Alcoa, традиционно открывающая сезон, по итогам июля-сентября получила 143 млн долл. чистого убытка против чистой прибыли в размере 172 млн долл. за аналогичный период прошлого года, а также снизила прогнозы относительно будущих финансовых показателей.

По мнению С.Белясова, «уверенность инвесторов относительно результативности действий ЦБ по стимулированию экономик тает на глазах, усиливая тем самым напряженность на долговых рынках. В частности, Италия при размещении краткосрочных векселей вновь столкнулась с удорожанием стоимости заимствований».

Аналитик отметил, что важной макростатистической отчетности, которая могла бы преломить негативные тенденции на рынке, в среду не публиковалось. При этом статистика, выходившая в сентябре-октябре, кроме данных по рынку труда США, не отличается позитивом. Хотя в преддверии президентских выборов многие инвесторы скептически относятся к данным Минтруда США.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 10 октября, снизился на 1,19% – до 932,60 пункта. Общий объем торгов составил 59 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций Украинской биржи стали ценные бумаги "Мотор Сичи" (-2,32%), "Центрэнерго" (-2,04%), "Азовстали" (-2,01%), лидерами повышения – акции Енакиевского метзавода (+3,64%).

Индекс ПФТС упал на 0,31% – до 349,33 пункта. Общий объем торгов составил 26,4 млн грн.