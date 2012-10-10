НБУ в сентябре пополнил свой портфель ОВГЗ на 0,4 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,4 млрд грн (с начала года — на 14,2 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка в течение т.г. не проводились.

Через механизм двусторонней котировки в сентябре НБУ операции не проводил, а с начала 2012 года их объем по покупке составил 2,3 млрд грн, по продаже — 1,9 млрд грн.

В сентябре по результатам первичных аукционов по продаже ОВГЗ в государственный бюджет Украины поступило 1,35 млрд грн (с начала года поступления составили 25,95 млрд грн). ОВГЗ, номинированных долларах США и евро, Минфин в сентябре не размещал, а с начала года поступления от таких бумаг составили соответственно 2,4 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Кроме того, в сентябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала "Укргидроэнерго" на сумму 1 млрд грн с доходностью 9,95% годовых.

Также в 2012 году Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму 6 млрд грн с доходностью 9,45-9,95% годовых.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 38,4 млрд грн, в том числе основной долг - 25,8 млрд грн, выплата дохода - 12,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 10 октября директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук заявила, что Минфин до конца текущего года не планирует выход на внешние рынки заимствований и будет отдавать предпочтение выпуску облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в национальной валюте, за исключением выпуска долларовых казначейских облигаций для населения.

«У нас осталось не так много до конца года взять – около 7 млрд грн. Будем выпускать долгосрочные ОВГЗ на 5-7 лет», - сказала она.