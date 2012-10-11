Украинский рынок акций впервые с начала недели демонстрирует рост

На украинском рынке акций впервые с начала недели наблюдается рост. Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс UX по состоянию на 12:03 по киевскому времени вырос на 0,33% - до 935,68 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,40% - до 5799,74 пункта, немецкий DAX повысился на 0,56% - до 7245,89 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,29% - до 3375,61 пункта.

Напомним, агентство Standard & Poor's в среду снизило суверенный кредитный рейтинг Испании до "ВВВ-", то есть почти до "бросового" уровня, сославшись на углубление рецессии, которая ограничивает способность правительства сдерживать спад.

В то же время Международный валютный фонд призвал богатые страны к быстрым действиям, поскольку европейский долговой кризис затягивается, а США и Япония показывают лишь незначительные успехи в борьбе с дефицитом бюджета.