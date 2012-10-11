ФГИУ реализовал на бирже пакеты акций пяти обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал на Восточно-Европейской фондовой бирже следующие госпакеты акций: 7,013% акций ПАО «Криворожгаз», 7,6% ПАО «Ривнегаз», 6,341% «Закарпатгаза», 1,357% ПАО «Залищикигаз», 4,959% ПАО «Тернопольгоргаз», сообщили УНИАН на бирже.

Реализационная цена 7,013% акций ПАО «Криворожгаз» составила 368 тыс. грн, 7,6% ПАО «Ривнегаз» - 1 млн 300 тыс. грн, 6,341% «Закарпатгаза» - 152 тыс. грн, 1,357% ПАО «Залищикигаз» - 653 тыс. грн, 4,959 % ПАО «Тернопольгоргаз» - 255,6 тыс. грн.

В связи с отсутствием спроса не состоялся еще один из запланированных на четверг, 11 октября, приватизационных аукционов - по продаже 0,708% ПАО «Тернопольгаз».

Напомним, ФГИУ планирует 10-12 октября т.г. реализовать на фондовых биржах миноритарные госпакеты акций 16 газопоставляющих компаний.