Контрольный пакет акций "Волыньоблэнерго" выставят на приватизацию в этом году

Кабинет министров Украины внес 75% акций ПАО "Волыньоблэнерго" в перечень энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, госпакеты акций которых подлежат приватизации в 2011-2012 гг. Об этом говорится в правительственном постановлении от 10 октября 2012 года, текст которого обнародован на сайте КМУ.

Правительство также поручило НАК "Энергетическая компания Украины" передать Фонду государственного имущества Украины 75% акций ПАО "Волыньоблэнерго" для последующей приватизации без сохранения блокпакета в госсобственности.

Напомним, министерство энергетики и угольной промышленности ранее разработало проект постановления Кабинета министров, согласно которому Фонду государственного имущества передается 75% акций энергопоставляющей компании «Волыньоблэнерго» для дальнейшей приватизации.

Таким образом, Минэнерго предлагает продать все акции «Волыньоблэнерго», которые принадлежат государству, хотя предыдущие приватизационные конкурсы предусматривали сохранение в госсобственности 25% пакетов энергоснабжающих компаний.

Ранее Кабмин исключил «Волыньоблэнерго» из перечня стратегических предприятий.

В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежит кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.

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