Индекс Украинской биржи снизился на 0,4%, индекс ПФТС – на 1,18%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 11 октября, снизился на 0,4% – до 928,88 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 70,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,2 млн грн, на срочном рынке – 40,3 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Мотор Сичи" (-1,70%), "Райффайзен Банка Аваль" (-1,79%), "Азовстали" (-1,41%), лидерами повышения – акции Енакиевского метзавода (+7,96%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,18% – до 345,21 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 44,7 млн грн.