Cisco приобрела компанию vCider

Компания Cisco (США) приобрела частную компанию vCider (США), сообщили УНИАН в пресс-службе компании Cisco.

Компани vCider занимается разработкой технологии наложения виртуальных сетей для создания безопасной инфраструктуры центров обработки данных. Эта компания разработала многопользовательский распределенный контроллер виртуальной сети. vCider войдет в состав подразделения облачных вычислений Cisco (Cloud Computing) с прямым подчинением его директору по технологиям Лью Такеру и станет основным инструментом развития платформы Cisco Open Network Environment (CiscoONE), в частности проекта OpenStack. Код и технология vCider будут интегрированы в разработки Cisco в рамках сетевого сервиса OpenStack Quantum.

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2011 финансовом году составила 46,1 млрд долл.