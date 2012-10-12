На украинском фондовом рынке произошел обвал

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 12 октября, упал на 5,44% – до 878,35 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 98,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 36,1 млн грн, на срочном рынке – 62,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Азаовстали" (-8,08%) и "Центрэнерго" (-7,61%).

Индекс ПФТС по итогам торгов опустился на 2,20% – до 337,63 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 138,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 58,3 млн грн, на акции – 36,8 млн грн.

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