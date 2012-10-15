WIG-Ukraine на прошлой неделе потерял почти 4%. WIG-Poland просел на 1,2%

Варшава. Индекс украинских компаний варшавского фондового рынка WIG-Ukrainе завершил прошлую неделю 3,7% снижением, практически нивелировав достигнутый за первую неделю октября рост, и закрылся на уровне около 0,5% выше начала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, падение индикатора украинских компаний на польском фондовом рынке превысило снижение главных индексов, потерявших за последние пять торговых сессий от 0,65 до 1,5%.

Индекс польских компаний WIG-Poland просел на 1,2%, но с начала года его рост составил почти 1,6%.

WIG-Ukrainе завершил пятницу, 12 октября, на уровне 712,22 пунктов.

Среди украинских компаний за прошлую неделю подорожали бумаги только производителя молочных изделий Industrial Milk Company (+0,4%), которые также продемонстрировали самый большой рост с начала 2012 года - на 94%.

Акции других компаний из Украины подешевели в пределах от 2,5 до почти 9%.

Среди лидеров падения оказались Agroton (-8,8%), Coal Energy (-6,4%) и Astarta (-4,3%).

C начала текущего года подорожали бумаги четырех из одиннадцати компаний, входящих в WIG-Ukrainе.

Кроме IMC, это Ovostar Union (+40%), Astarta (25%) и Milkiland (+18%).

Акции других компаний подешевели от 6 до почти 70%, а в тройку анти-лидеров вошли Westa (-67%), Sadovaya Group (-44%) и Agroton (-36%).

Как сообщал УНИАН, потерявший за первую половину текущего года более 8% WIG-Ukraine, к концу августа прибавил около 16%, после чего снова начал снижаться, уменьшив к концу сентября рост до менее 10%.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польского фондового рынка.

Индекс, который стартовал с тысячи пунктов, достиг своего минимального значения в мае текущего года на уровне около 590 пунктов.