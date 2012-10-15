Объем торгов на Украинской бирже на прошлой неделе снизился на 26%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 8 по 12 октября снизился почти на 26% - до 360,9 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи составил 209 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю составил 151 млн грн.

По итогам торгов за прошлую неделю индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 8,22% - до 878,35 пункта.

По состоянию на 11 октября, для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 42,7 млн грн и ценные бумаги на сумму 730 млн грн.

Лидерами негативного влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "МК Азовсталь", влияние которых составило -20,07 индексных пункта, ПАО "Центрэнерго" (-16,88) и ПАО "Мотор Сич" (-14,59).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 8,4 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" - 7 млн грн, далее следует "Енакиевский металлургический завод" - 4,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 22,75%, 19,33% и 13,35%, соответственно.