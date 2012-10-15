Украинский рынок акций начал неделю обвалом

Украинский рынок акций начал неделю значительным снижением. Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 13:09 снизился на 3,56% - до 847,08 пунктов. Лидерами снижения являются акции Авдеевского коксохима (-5,57%), "Центрэнерго" (-5,50%), "Укрсоцбанка" (-4,00%).

В то же время, европейские рынки акций показывают отличную от украинского рынка динамику. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,51% - до 5823,15 пункта, немецкий DAX повысился на 0,84% - до 7292,88 пункта, французский CAC-40 повысился на 1,34% - до 3434,56 пункта.

Как сообщает Reuters, европейские акции растут в понедельник в надежде на то, что Испания вскоре обратится за международной финансовой помощью. По словам источников в еврозоне, Испания попросит помощи в ноябре, и ее заявка будет рассматриваться одновременно с пересмотренным планом кредитования Греции и предоставлением помощи Кипру.