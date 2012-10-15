Октябрь исторически является одним из самых сложных месяцев для фондового рынка - эксперты

Октябрь исторически, вместе с маем, является одним из самых сложных месяцев для фондового рынка в мире и Украине в частности, сообщили УНИАН в компании по управлению активами "Кинто".

Однако, как отметили в компании, в отличие от мая, когда падение чаще только начинается, в октябре, как правило, оно достигает кульминации, а рынок - дна.

Так, по информации "Кинто", в 2008 г. в октябре было достигнуто первое ключевое дно в падении. В 2009 г. именно в октябре завершилась основная коррекция рынка на 18%. В 2010 г. на октябрь пришелся конец 5-месячного "медвежьего" рынка, который привел к падению индекса на 30%. В 2011 г. после затяжного падения рынка на 55% в октябре наконец началась восходящая коррекция. Наконец, октябрь 2012 года также отмечается резким снижением, и с начала месяца рынок уже потерял 13%.

В компании также отметили, что свободное падение рынка в прошлую пятницу почти на 5,5% произошло без особых на то причин. Индекс достиг самого низкого уровня с 8 июня, совсем недалеко от 3,5-летнего минимума.