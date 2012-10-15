На бирже проданы госпакеты шести газопоставляющих компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал на бирже следующие госпакеты акций: 2,554 % акций ПАО "Львовгаз", 9,906 % ПАО "Харьковгоргаз", 1,978% ПАО «Подволочискгаз», 1,2% ПАО «Днепрогаз», 7,49% «Збаражгаз», 2,70% ПАО «Чорткивгаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, торги состоялись на фондовой бирже ПФТС в пятницу, 12 октября.

Реализационная цена 2,554% акций ПАО "Львовгаз" составила 1 млн 138,9 тыс. грн, 9,906% ПАО "Харьковгоргаз" - 357 тыс. 106 грн, 1,978% акций ПАО «Подволочискгаз» составила 142 грн, 1,2% ПАО «Днепрогаз» - 89 тыс. 742 грн, 7,49% «Збаражгаз» - 598 грн, 2,70% ПАО «Чорткивгаз» - 174 грн.

Покупателем 2,554 % акций ПАО "Львовгаз", 9,906 % ПАО "Харьковгоргаз" и 1,2% ПАО «Днепрогаз» выступила компания "Газтек", все другие, выставленные на продажу миноритарные пакеты акций, были куплены физлицами.

Напомним, ФГИУ планирует 10-12 октября т.г. реализовать на фондовых биржах миноритарные госпакеты акций 16 газопоставляющих компаний.

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