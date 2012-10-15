Индекс Украинской биржи снизился на 2,74%, индекс ПФТС – на 2,05%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 15 октября, снизился на 2,74% – до 854,24 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 80,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 35,7 млн грн, на срочном рынке – 45 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-6,04%), Алчевского меткомбината (-5,38%), "Донбассэнерго" (-4,52%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 2,05% – до 330,71 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 74 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 69 млн грн, на облигации предприятий - 3,2 млн грн, на акции - 1,9 млн грн.

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