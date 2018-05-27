Стартовавшая неделя встряхнет мировой рынок

Аналитический обзор

Ряд событий этой недели, которые могут серьезно повлиять на рыночные настроения

Во главе списка важнейших событий этой недели стоят выход отчетности ведущих компаний США за третий квартал 2012 года, публикация макростатистики из Китая и стартующий в четверг двухдневный саммит лидеров стран ЕС.

Если показатели американских компаний будут соответствовать консенсус-оценкам или превысят их, то беспокойства инвесторов относительно рыночных оценок активов несколько ослабеют.

Если китайские данные, как ожидается, будут свидетельствовать о дальнейшем спаде экономической активности, то инвесторы, вероятнее всего, истолкуют это как предвестник применения дополнительных стимулирующих мер.

Надежды, возлагаемые на саммит лидеров стран ЕС, сводятся к тому, что участники встречи продемонстрируют большее политическое единодушие и готовность внести поправки в план спасения Греции и программу ЕЦБ.

Безусловно, проблема заключается в том, что признаки разногласия внутри ЕС окажут противоположное действие и будут способствовать дальнейшему падению рынков.

Впереди насыщенная неделя:

Вторник. Немецкий исследовательский институт ZEW опубликует индекс экономических настроений; в США выйдет отчет о промышленном производстве за сентябрь; отчетность за третий квартал 2012 года опубликуют Goldman Sachs (до открытия торгов), IBM и Intel (после закрытия торгов).

Среда. Германия представит официальные макроэкономические прогнозы; в США ожидаются данные о количестве новостроек; квартальные данные выпустят Bank of America (в начале дня) и eBay (во второй половине дня).

Четверг. В начале дня Китай представит данные о росте ВВП в третьем квартале 2012 года, а также макростатистику за сентябрь; начнется двухдневный саммит лидеров стран ЕС; в США будут опубликованы индекс опережающих экономических индикаторов и еженедельный отчет об обращениях за пособием по безработице; свои данные за третий квартал 2012 года представят Morgan Stanley (в начале дня), Microsoft и Google (во второй половине дня).

Пятница. Второй день саммита ЕС; в США ожидается выход данных о продажах на вторичном рынке жилья; General Electric отчитается о результатах за третий квартал 2012 года.

Главный стратегист Крис Уифер, стратегист Ованес Оганисян, аналитик Искандер Абдуллаев (Sberbank Investment Research)