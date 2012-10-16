Кипрская Geswood Holdings Limited сконцентрировала 11,3% страховой компании «Оранта»

Кипрская компания Geswood Holdings Limited стала владельцем 11,2842% акций страховой компании «Оранта», говорится в сообщении страховщика со ссылкой на данные ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг».

«Пакет акций, который принадлежит Geswood Holdings Limited»(Никосия, Кипр) составляет 14 951 606 шт. акций, что составляет 11,2842% уставного капитала НАСК «Оранта»», - говорится в сообщении.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на конец первого квартала 2012 года более 10% акций СК «Оранта» владели: АО «БТА Банк» (Казахстан) - 35,172% и Backwood Holdings Limited (Кипр) - 13,7390% акций.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Уставный капитал компании на конец 2011 года - 775,125 млн грн.

Региональная сеть компании насчитывает почти 800 структурных подразделений в областных центрах, городах и районах Украины. Агентская сеть превышает 7 тыс. страховых агентов.

Чистая прибыль СК «Оранта» в 2011 году составила 466 тыс. грн против 8,57 млн грн в 2010 году.