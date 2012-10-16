Индекс Украинской биржи повысился на 3,53%, индекс ПФТС снизился на 2,66%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 16 октября, повысился на 3,53% – до 884,41 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 106,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 36,6 млн грн, на срочном рынке – 69,9 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (+5,05%), "Центрэнерго" (+5,01%), "Азовстали" (+4,53%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 2,66% – до 321,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 153,4 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 42,9 млн грн, на облигации предприятий - 109,2 млн грн, на акции - 1,2 млн грн.