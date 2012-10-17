В ноябре будет продан госпакет Харьковской ТЭЦ-5. Начальная цена - 329,4 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 94,48% госпакета акций одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей - ПАО «Харьковская ТЭЦ-5».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 17 октября т.г.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия составляет 329 млн 400 тыс. грн.

В соответствии с дополнительными условиями конкурса, предусматривается, что к участию в нем могут быть допущены компании, осуществляющие деятельность по добыче и реализации природного газа украинского происхождения украинским потребителям, имеющие разрешения на использование недр с запасами газа украинского происхождения категории С1 и С2 общим объемом не менее 1 млрд. кубометров.

Согласно фиксированным условиям конкурса, покупатель, в частности, должен обеспечить на протяжении 3 лет от даты перехода права собственности на пакет акций коэффициент использования установленной электрической мощности теплоэлектроцентрали до 67%, коэффициент использования установленной тепловой мощности до 45%.

Конкурс состоится 7 ноября.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

ТЭЦ находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины».