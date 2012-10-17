На биржах 7 ноября выставят на продажу мелкие госпакеты «Макеевка-» и «Борщивгаз»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует 7 ноября т.г. реализовать на фондовой бирже «Иннэкс» миноритарные госпакеты акций ЧАО «Макеевкагаз» и ПАО «Борщивгаз».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 17 октября т.г.

В соответствии с обнародованным в издании информационным сообщением, 7 ноября т.г. на «Иннэкс» планируется выставить 1,618% акций ПАО «Макеевкагаз» и 4,107% ПАО «Борщивгаз».

Стартовая цена 1,618% акций ЧАО «Макеевкагаз» составит 944 тыс. грн, 4,107% ПАО «Борщивгаз» - 300,6 тыс. грн.

Справка УНИАН. Собственником мажоритарного пакета газоснабжающей компании «Макеевкагаз» (Донецкая обл.) являются физические лица - резиденты.

Собственником 29% «Борщивгаза» является НАК «Нафтогаз Украины», собственником еще 16% - физическое лицо, резидент Украины.