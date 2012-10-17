Аукцион по продаже акций Борщаговского химфармзавода не состоялся

Аукцион по продаже 29,95% акций научно-производственного центра «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (г. Киев) не состоялся из-за отсутствия заявок от потенциальных участников.

Об этом УНИАН сообщили на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ).

Стартовая цена пакета была установлена на уровне 278,331 млн грн.

Ранее заместитель председателя КГГА Александр Пузанов сообщал, что в киевскую администрацию обратились несколько компаний с просьбой предоставить дополнительное время, чтобы сделать надлежащий due diligence завода.

Напомним, 29,95% акций научно-производственного центра «Борщаговский химико-фармацевтический завод» принадлежат территориальной общине города.

Справка УНИАН. «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» занимается производством и реализацией свыше 100 наименований лекарственных препаратов: препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, центральной нервной системы, витаминов, анальгетиков, сорбентов и других лекарств. За год предприятие производит около 200 млн упаковок таблеток, 4 млн упаковок сиропов, 15 млн упаковок антибиотиков в капсулах, 14 млн флаконов стерильных антибиотиков. Продукция завода экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Уставный капитал акционерного общества составляет 19,03 млн грн, номинал акции - 1 839 грн.