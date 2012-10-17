Акции Северодонецкого приборостроительного завода повторно выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 55,778% акций ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составила 3 млн 720 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод» состоится 30 ноября т.г.

Ранее ФГИУ неоднократно объявлял приватизационные конкурсы по продаже 55,778% акций ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод», однако они не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод» (г. Северодонецк) занимался производством машин и оборудования для обработки информации. Общая площадь земельного надела – 12,9 га, количество работающих – 23 человек.

Определением хозяйственного суда от 12 апреля 2005 г. по иску Государственной налоговой администрации на предприятии введена процедура санации.