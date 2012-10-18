Отечественный рынок акций в среду торговался в русле зарубежных индексов - эксперт

Отечественный рынок акций в среду, 17 октября, торговался в русле динамики зарубежных индексов.

Об этом УНИАН сказал аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «неопределенность, наблюдавшаяся на площадках Старого Света в первой половине дня, отразилась на настроениях украинских трейдеров, не решавшихся на активные действия. Сдерживающее влияние на рынки оказала публикация слабых финансовых отчетов по ряду компаний за 3-й квартал, практически нейтрализовавшая эффект от новости о сохранении агентством Moody’s рейтингов Испании на инвестиционном уровне».

Как подчеркнул А.Кушнарев, украинский фондовый рынок провел сессию среды в переменчивом ключе. После обеда заряд оптимизма на зарубежные биржи принесли сильные статистические данные по американскому рынку недвижимости. Число новых строительств в США в сентябре составило 872 тыс. при ожидавшихся 770 тыс., тем самым обновив четырехлетний максимум. Сентябрьские разрешения на строительство выросли до 894 тыс., тогда как прогнозировался рост показателя до 810 тыс.

По мнению аналитика, отечественный рынок в среду проигнорировал хорошую макростатистику. Неожиданное снижение американских индексов на открытии не оставило индексу Украинской биржи шансов на позитивный исход сессии. По итогам торгового дня UX понизился на 0,20% до 882,60 пункта.

А.Кушнарев отметил, что тройку аутсайдеров дня среди представителей индексной корзины Украинской биржи составили акции Авдеевского КХЗ (-1,54%), «Укрсоцбанка» (-1,52%) и «Мотор Сичи» (-0,72%). Наибольший рост в первом эшелоне продемонстрировали бумаги Енакиевского МЗ, прибавившие в цене 1,14%.