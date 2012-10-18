Покупка «Роснефтью» 50% «ТНК-BP» может оказать давление на рейтинги, предупреждает Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что, если «Роснефть» приобретет 50% TNK-BP International, это может оказать давление на ее рейтинг.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, агентство намерено пересмотреть рейтинги обеих компаний, если сделка будет проведена, хотя ситуация пока неясна, поскольку официальных заявлений не было сделано.

По сообщениям, «Роснефть» согласилась выплатить 28 млрд долл. за 50-процентную долю в «ТНК-BP», которая в настоящее время принадлежит AAR (российским акционерам «ТНК-BP»).

Согласно первоначальной оценке агентства, кредитоспособность «Роснефти» обеспечивает достаточный запас прочности для привлечения дополнительного долга в размере до 15 млрд долл. в целях частичного финансирования приобретения при сохранении текущего уровня рейтинга.

Однако в случае привлечения дополнительных заимствований в размере заметно выше 15 млрд долл. в сочетании с лишь ограниченным изменением дивидендной политики и планов капвложений «Роснефти», это, вероятно, приведет к уровням левереджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) значительно выше 2x на продолжительной основе и, как следствие, к понижению рейтинга.

При таком сценарии агентство не ожидает понижения рейтинга больше чем на один уровень, что позволит компании сохранить рейтинг инвестиционной категории. В то же время, если после приобретения показатели левереджа превысят 3x, то это обусловит более значительное давление на рейтинг.

В этом случае Fitch вновь проведет оценку степени государственной поддержки и того, является ли она достаточной для сохранения рейтингов инвестиционной категории.

Кроме того, ранее «Роснефть» выражала заинтересованность в приобретении 50-процентной доли BP (British Petroleum) в совместном предприятии.

Неясно, будет ли «Роснефть» заинтересована в приобретении «ТНК-BP» полностью, однако такой шаг привел бы к значительно более высокому левереджу и, потенциально, к дополнительному негативному рейтинговому действию.

Агентство не ожидает каких-либо изменений рейтингов «TНK-BP» сразу после потенциальной сделки с «Роснефтью». В то же время кредитоспособность «TНK-BP» будет ослаблена, если сделка будет финансироваться за счет увеличения ее левереджа. Какие-либо изменения планов разведки и добычи также могут оказать влияние на рейтинги «TНK-BP».

Fitch будет необходимо получить информацию о цене приобретения, финансировании (соотношении долга и собственных средств), будущей дивидендной политике «Роснефти» и «TНK-BP», а также о каких-либо изменениях программы капиталовложений «Роснефти» в результате потенциального приобретения.

Продажа BP своей доли в «TНK-BP», вероятно, не окажет негативного влияния на рейтинги BP в соответствии с подходом агентства, поскольку Fitch ожидает, что BP получит справедливую рыночную цену и сможет реинвестировать эти средства в другие активы.

Как ранее сообщал УНИАН, главным претендентом на покупку 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в «ТНК-ВР» является государственная нефтяная компания РФ «Роснефть».