Более 26% Стахановской обогатительной фабрики приобрела малоизвестная киевская компания

Малоизвестная киевская компания "ОЗОН-3000" в ходе приватизационного аукциона на Киевской международной фондовой бирже приобрела 26,59% госпакета Стахановской обогатительной фабрики, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Реализационная цена приватизированного госпакета шахты составила 9 млн 926 тыс. грн. Справка УНИАН. Собственником 73,4078% ПАО "Стахановская обогатительная фабрика" на сегодня является ООО "Регион - Групп". Основным видом деятельности ООО "ОЗОН-3000" (Киев) задекларировано «изучение и разработки в сфере естественных наук».

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