Эксперты отмечают значительный рост спроса на украинские еврооблигации

На украинские еврооблигации наблюдается значительный рост спроса. Об этом УНИАН сообщил инвестиционный управляющий КУА «Драгон Эсет Менеджмент» Илья Поркалов.

По его словам, в последние дни, а особенно вчера, 17 октября, наблюдается значительный рост цен на украинские еврооблигации. Например, доходность к погашению крупнейшего украинского пятилетнего выпуска, размещенного в августе этого года, составляет уже около 6,7%, хотя размещение было по 9,25%. Цена на эти облигации выросла с августа уже на 10%. "Не думаю, что это вызвано локальными факторами и ростом доверия к Украине. Скорее всего, низкие ставки в развитых странах и некоторый оптимизм насчет проблемных европейских стран стимулируют инвесторов искать высокую доходность в такой стране, как Украина", - отметил И.Поркалов. "Хотя рост спроса произошел скорее благодаря внешним факторам, все же стоит отметить, что предстоящие выборы, ожидания девальвации национальной валюты и пр. абсолютно не пугают крупных иностранных инвесторов в долговые ценные бумаги, чего не скажешь о трейдерах рынка акций", - добавил он.