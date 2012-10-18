Индекс Украинской биржи снизился на 3,92%, индекс ПФТС – на 0,43%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 18 октября, снизился на 3,92% – до 848,04 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 89,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 33 млн грн, на срочном рынке – 56 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-7,26%), Алчевского меткомбината (-6,42%), «Азовстали» (-5,33%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,43% – до 320,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 163,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 162 млн грн, на облигации предприятий – 1 млн грн.