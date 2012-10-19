Европейские акции снижаются из-за неожиданно слабого отчета Google

Европейские акции снижаются после четырех дней роста из-за неожиданно слабых квартальных результатов Google, сообщает Reuters.

К 13.15 МСК панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 опустился на 0,27%, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 0,42%. Немецкий индекс DAX потерял 0,3%, британский FTSE 100 - 0,06% и французский CAC-40 - 0,25%.

По информации Reuters, акции Google в четверг упали на 8 %, так как его финансовая отчетность оказалась гораздо хуже прогнозов аналитиков. По этой причине котировки Nokia в пятницу снизились на 0,72%, STMicroelectronics - на 2,44%, а SAP - на 0,4%.

За неделю индекс Euro STOXX 50 вырос почти на 4 %, и технические аналитики призывают инвесторов на этом рынке к осторожности.

"Агрессивно играть на повышение пока не надо, сопротивление сверху еще велико, поэтому требуется терпение", - сказал стратег Barclays Фил Робертс.