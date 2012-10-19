«Эрсте Банк» стал маркет-мейкером ОВГЗ на ПФТС

«Эрсте Банк» с 22 октября будет осуществлять функции маркет-мейкера путем поддержания двусторонних котировок купли/продажи в режиме торгов облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на фондовой бирже ПФТС, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

По данным ПФТС, котировки будут поддерживаться на условиях гарантированных расчетов по ОВГЗ с погашением 20 февраля 2013 г., 17 апреля 2013 г., 29 января 2014 г., 26 марта 2014 г. и 30 апреля 2014 г. Объем одной котировки будет составлять 4 млн грн.

По словам директора казначейства «Эрсте Банка» Дмитрия Лазарева, которые приводятся в сообщении, банк уверен, что новый режим торгов гособлигациями будет способствовать повышению ликвидности и установлению реальных ценовых индикаторов на рынке ОВГЗ. Именно поэтому банк и принял решение стать первым маркет-мейкером рынка ОВГЗ на ПФТС.

В сообщении также уточняется, что торги ОВГЗ на условиях гарантированных расчетов (с двусторонним обеспечением) предусматривают использование института центрального котрагента и технологии неттинга. При этом денежные средства и ценные бумаги участника торгов должны быть предварительно заблокированы.

Справка УНИАН. АО «Эрсте Банк» (г. Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

«Эрсте Банк» в январе-июне 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил убыток в 14 раз, – до 66,8 млн грн.

«Эрсте Банк» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил убыток на 28% – до 171,992 млн грн.