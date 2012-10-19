С начала года объем торгов ОВГЗ на ФБ «Перспектива» достиг 52 млрд грн

С начала года объем торгов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на фондовой бирже «Перспектива» достиг 52 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

По оценке биржевиков, данный объем торгов ОВГЗ составляет 44% от общего объема торгов на этом рынке.

По информации биржи «Перспектива», с начала октября объем торгов ОВГЗ на ФБ «Перспектива» составил 10,07 млрд грн, что в 7,5 раз больше, чем объем торгов ОВГЗ на фондовой бирже ПФТС за этот же период.

По словам директора фондовой биржи «Перспектива» Станислава Шишкова, «устойчивый рост объемов торгов ОВГЗ на бирже и эквивалентный рост рыночной доли в этом сегменте рынка (с 19% в январе до 88% в октябре) является всецело заслугой ключевых операторов долгового рынка – Национального банка, государственных и коммерческих банков, торговцев ценными бумагами».

Справка УНИАН. ПАО «Фондовая биржа «Перспектива» создана в 2006 году для организации торгов ценными бумагами в Украине.

Биржа действует на основании лицензии ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке от 21 августа 2009 года.