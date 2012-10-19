Индекс Украинской биржи снизился на 1,86%, индекс ПФТС – на 1,09%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 19 октября, снизился на 1,86% – до 832,30 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 101 млн грн, из них на фондовом рынке – 59,6 млн грн, на срочном рынке – 41,5 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (-4,78%), "Укрсоцбанка" (-3,38%), Авдеевского коксохима (-3,16%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,09% – до 316,78 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 114,4 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 112,6 млн грн, на облигации предприятий – 1,3 млн грн, на акции – 0,5 млн грн.