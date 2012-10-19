АМК разрешил «Газтек» выкупить блокирующий пакет акций «Крымгаза»

Антимонопольный комитет Украины выдал компании «Газтек» - крупнейшему частному собственнику ряда украинских облгазов - разрешение на покупку акций компании «Крымгаз», что обеспечивает более 25% голосов в высшем органе управления компании.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте АМК.

«Выдано разрешение ЧАО «Газтек» (г. Киев) на приобретение акций ПАО по газоснабжению и газификации «Крымгаз» (г. Симферополь, АР Крым), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 23,989% акций ПАО "Крымгаз", заплатив за пакет 42 млн 640 тыс. грн (начальная цена составляла 41,8 млн грн - УНИАН).

На протяжении августа-сентября "Газтек" становился победителем в конкурсах по покупке целого ряда областных распределительных компаний.