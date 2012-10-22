НБУ проводит конкурс на определение управителя непроданных активов БРР

Национальный банк Украины проводит конкурс на определение управителя непроданных активов ликвидируемого акционерного банка «Банк регионального развития» (БРР).

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№198 от 20 октября 2012 года).

Как указывается в документе, конечный срок подачи документов в Нацбанк - 20 ноября 2012 года.

Среди требований к потенциальному управителю - осуществление профессиональной деятельности по предоставлению аудиторских, юридических, консалтинговых, финансовых услуг на протяжении не менее трех лет, отсутствие задолженности перед государственным и местными бюджетами. Кроме того, управитель должен вести безубыточную деятельность, не иметь невыполненных обязательств перед БРР, а также должен предложить наименьшую стоимость своих услуг.

Как сообщал ранее УНИАН, постановлением правления Национального банка Украины №157 от 23 марта 2009 год в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация сроком до 23 марта 2010 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Андрей Яцура.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в сентябре 2009 года был продлен до 23 марта 2010 года.

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года его акциями владели Валерий Ксензенко (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ЗАО «РодАн-Капитал» (прямое участие – 34,4462%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).