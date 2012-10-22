WIG-Ukraine прибавил на минувшей неделе 0,3%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine завершил торги прошлой недели небольшим ростом на фоне разнонаправленного завершения торгов большинства основных польских индексов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор закрылся в пятницу, 19 октября, чуть ниже максимальных значений торгов недели на уровне 714,38 пунктов, что на 0,3% выше финала торгов предыдущей пятницы.

Польские "голубые фишки" потеряли за последние пять торговых сессий 1,1% на фоне 1,3% плюса индекса средних компаний, 0,2% роста индикатора небольших фирм и 0,5% падения индикатора всего рынка WIG.

WIG-Poland просел на 0,6% на фоне 1,4% роста индекса компаний Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, который с момента своего запуска в конце мая текущего года к последнему закрытию поднялся уже на более чем 12%.

На прошлой неделе пять из одиннадцати компаний, входящих в WIG-Ukraine, продемонстрировали рост стоимости своих бумаг. Пальму лидерства одержал Industrial Milk Company, акции которого подорожали на 10,2%, достигнув нового максимального значения на уровне 17,35 злотых за штуку (1 USD = 3,1 PLN).

Бумаги других подорожавших компаний прибавили в пределах 1,9-4,6%.

Лидером падения стали акции объявившей в конце прошлой недели о временном прекращении добычи угля из-за слабого спроса Sadovaya Group, которые потеряли более трети своей стоимости.

Снижение стоимости бумаг других украинских эмитентов составило от 0,6% до 9,4%, за исключением закончивших неделю на том же уровне акций Astarta.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine на предыдущей неделе просел на 3,7%, чем практически нивелировал рост за первую неделю октября, и закрылся на уровне около 0,5% выше начала текущего года.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая прошлого года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польской фондового рынка. Индекс, который стартовал с тысячи пунктов, достигнул своего минимального значения в мае текущего года на уровне около 590 пунктов.

Потерявший за первую половину текущего года более 8% WIG-Ukraine к концу августа прибавил около 16%, после чего снова начал снижаться.