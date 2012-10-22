Глобальные фондовые рынки завершили прошлую неделю «паникой в миниатюре» - эксперт

Глобальные фондовые рынки завершили прошлую неделю «паникой в миниатюре».

Так охарактеризовал ситуацию на мировых биржах аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном агентству УНИАН.

По его словам, «после нескольких дней роста рынки были надломлены слабыми отчетами высокотехнологических компаний, что в итоге привело к массовому фиксированию прибыли. Естественно, под ударом оказались акции промышленных и сырьевых компаний, спрос на которые задавал тон для мини-ралли первой половины недели».

При этом, прогнозирует аналитик, запуск iPad mini во вторник может изменить отношение игроков к сектору высоких технологий, что может оказать поддержку всему рынку. В понедельник не стоит ожидать продолжения панических продаж, по крайней мере, в первой половине дня. Фьючерсам на индекс S&P 500 есть куда отскочить после достижения локального уровня поддержки.

По мнению П.Ильяшенко, «для украинского рынка акций, после своей собственной паники в миниатюре в прошлую пятницу, события на глобальных рынках останутся второстепенным фактором. С одной стороны, предвыборная неделя, с другой близость интересного уровня в диапазоне 750-800 пунктов. Этот диапазон следует использовать для фиксирования прибыли по коротким позициям».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 19 октября, снизился на 1,86% – до 832,30 пункта. Общий объем торгов составил 101 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,09% – до 316,78 пункта. Общий объем торгов составил 114,4 млн грн.