Украинский рынок акций начал новую неделю снижением

Украинский рынок акций начал неделю снижением.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 12:00 понедельника индекс Украинской биржи (UX) снизился на 0,51% - до 828,05 пунктов . Общий объем сделок составил 17,6 млн грн. Среди лидеров снижения акции Авдеевского коксохима (-3,77%), «Мотор Сичи» (-1,71%).

Европейские рынки акций также показывают в понедельник разнонаправленную динамику. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,02% - до 5894,82 пункта, немецкий DAX снизился на 0,09% - до 7374,30 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,14% - до 3509,59 пункта.

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