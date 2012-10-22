Украинская биржа исключила из своего биржевого списка акции «Укргазбанка»

Котировальная комиссия Украинской биржи приняла решение об исключении из биржевого списка акций «Укргазбанка», сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Данное решение вступает в силу 22 октября т.г.

Как отметили на бирже, исключение ценных бумаг АБ «Укргазбанк» из биржевого списка связано с тем, что за последние 60 дней с данными ценными бумагами не было заключено ни одной сделки.

Справка УНИАН. АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создан в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

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